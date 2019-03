Ap-talsmann: Ikkje ein kilowatt skal sendast ut av Noreg

innenriks

– Industrien skal prioriterast når den fornybare energien blir utvikla i Noreg, seier Terje Aasland til FriFagbevegelse.

Arbeidarpartiet jobbar med å forsterke industripolitikken sin fram mot landsmøtet i april. Aasland trekker fram tre heilt sentrale grep han meiner må til:

– Vasskrafta skal komme industrien til gode, og vi vil sikre industrien konkurransedyktige vilkår både på nettkostnader og kraftprisar. Industrien skal gå i bresjen for gode klimaløysingar, ikkje minst når det gjeld karbonfangst og karbonlagring. Og så må vi bruke meir statleg kapital for å sikre at norsk industri kan utviklast til å bli det føretrekte landet å investere i, seier Aasland til FriFagbevegelse.

Han er klar på at nettleiga må vere slik at industrien ikkje betaler meir enn dei belastar nettet.

– Den reine, fornybar vasskrafta vår er ein viktig konkurransefordel for norsk industri. Derfor skal ikkje ein kilowatt sendast ut av landet dersom industrien treng han, seier Aasland.

Aasland meiner oljearbeidarane ber velferdssamfunnet på skuldrene sine og er klar på at olja blir viktig også framover:

– Noreg har utvikla det beste samfunnet i verda på grunnlag av oljeindustrien. Vi må framleis legge til rette for olje- og gassaktivitet, men stille nye krav. Oljeindustrien skal lagre CO2 i reservoara sine, utvikle flytande havvind skape moglegheiter for ein enorm ny fornybarproduksjon, seier Aasland.

