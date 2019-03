Kvinna på Giske-videoen med kraftig kritikk mot VG – PFU vil ha saka

innenriks

Kvinna som berre blir namngitt som Sofie, rettar svært kraftig kritikk mot VG og journalist Lars Joakim Skarvøy i eit intervju med TV 2 onsdag. Ho hevdar VG publiserte den første saka si om den seks sekund lange videoen der ho på ein bar i Oslo dansar med Trond Giske mot hennar vilje. Ho meiner òg ho er direkte feilsitert i saka – og det etter at ho fleire gonger skal ha trekt sitatet ho opphavleg gav Skarvøy om saka.

VGs sjefredaktør, Gard Steiro, beklagar at saka vart publisert, og seier at VG har gitt «et uriktig bilde av hendelsesforløpet». Han beklagar òg måten dei behandla ein person som ikkje vand til å omgå journalistar på.

– Dette gjer inntrykk. Eg er oppriktig lei meg for opplevinga ho har hatt med VG. Vi har beklaga overfor henne, seier Steiro til TV 2. Skarvøy seier til TV 2 at Steiro svarer på hans vegner.

Det omstridde og anonyme sitatet i VG var slik: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra». Overfor TV 2 er kvinna klar på at ho ikkje sa at «det ble litt mye», og at ho bad om at denne delen av sitatet måtte strykast før ho etter kvart ville trekke heile sitatet.

– Det eg reagerer mest på, er at det ser ut som ei veldig kritikkverdig handtering av ei kjelde som er uvand med media. Ho fortel til TV 2 at ho har prøvd å rette opp og komme med sin versjon av historia, utan å bli høyrt, seier generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet til Aftenposten.

Det er ikkje komme inn klage til Pressens Faglege Utval (PFU) på saka, men Floberghagen seier ho godt kan tenke seg å få ei slik sak til behandling og ønsker at nokon klager ho inn.

– Stor respekt

Trond Giske seier han er imponert og takknemleg for at Sofie viser mot overfor Noregs mektigaste mediehus.

– Det står det stor respekt av, seier han til TV 2.

Giske var i utgangspunktet innstilt til fylkesstyret og arbeidsutvalet i Trøndelag Ap, men valkomiteen endra meining etter å ha fått ei bekymringsmelding om selfie-videoen.

Nestleiar i Trondheim Ap Edvin Helland, som ønskte Giske inn i leiinga av Trøndelag Ap, seier VG bør beklage overfor Giske.

– Det er bra at VG no går i seg sjølv og skal gå gjennom rutinane sine. Dei burde òg beklaga overfor Trond. Videosaka fekk ein direkte konsekvens for han, seier Helland til Dagbladet.

