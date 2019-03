Ola Borten Moe: – Noreg må drive meir fangst på kval og sel

innenriks

Ola Borten Moe etterlyser også betre marknadsføring av norske kval- og selprodukt.

– Aktivistane har ei Disney-forståing av naturen, seier Sp-nestleiaren til Adresseavisen.

Sp-nestleiaren har leidd eit utval som legg fram rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser». Rapporten skal behandlast laurdag på landsmøtet til partiet, og der står det at partiet vil «øke vårt uttak» frå havet og «beskatte sjøpattedyrene mer enn i dag.»

– Potensialet er stort, det kan bli ei betydeleg næring. Kvalfangst kjem nok ikkje tilbake til gamle høgder, men det er ein berekraftig ressurs, seier Borten Moe.

Han kallar formuleringane i dokumentet ei tydeleggjering av Sps politikk rundt kval og sel.

Sel og kval beitar rundt 4 millionar tonn per år i Grønlandshavet og Norskehavet og rundt 5 millionar tonn i Barentshavet, ifølgje rapporten som viser til Havforskingsinstituttet. I dei seinare år har fiskeria hausta rundt 1,5 og 1 millionar tonn per år i dei same områda.

– Vi konkurrerer i det same matfatet, så ein av ringverknadene med å auke sel- og kvalfangst, er at det blir meir fisk og annan biomasse i havet, seier Borten Moe.

