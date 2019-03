Statsadvokaten avviser å ha bedt om ransaking i Black Box-saka

innenriks

– Eg har ikkje bedt om nokon ransaking, seier Strand til NRK.

Statsadvokaten varslar ein gjennomgang av prosessen.

– No skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå handteringa av denne saka, og det skal gjerast i nær framtid. Det er noko begge partar har tatt initiativ til, seier han.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom han og politiet var for dårleg.

– Sett i ettertid er eg av den oppfatninga at det skulle vore ein betre dialog mellom politiet og meg før dei utferda sikting og kravde ransaking, seier statsadvokaten.

Avviste ransakingsløyve

Førre månad omgjorde Strand avgjerda til politiet om legge vekk saka mot det omstridde Black Box-teateret, som i desember vart meldt av sambuaren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Onsdag førre veke sikta Oslo-politiet kunstnarane bak framsyninga «Ways of seeing» for å ha krenkt privatlivets fred. I tillegg bad politiet om løyve frå Oslo tingrett til å ransake heimane og kontora til teaterdirektøren og dei tre kunstnarane i jakta på bevis.

Løyvet vart likevel avvist av tingretten, som i rettsavgjerda stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktinga dreier seg om straffbar forhold. Søndag vart saka lagt vekk på nytt, fordi det ikkje var bevis for straffbare forhold.

– Uryddig prosess

Halvard Helle, advokat for teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue, meiner at siktingsprosessen har vore svært uryddig og ønsker ei grundig evaluering av prosessen.

– Prosessen har vore svært uryddig og reiser fleire spørsmål som det vil vere av tyding å få svar på. Det er viktig at påtalemakta tar lærdom av slike feil for å unngå at dei skjer igjen, seier Helle til NTB.

Ei rekke kulturorganisasjonar har refst siktinga mot Black Box-teateret. Saka er ei av dei meste alvorlege inngrepa i fridommen til kunstnarar nokosinne i Noreg, meiner direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforeining (NTO)

– At ein teatersjef blir trua med husransaking for å undersøkje noko i samband med ei framsyning, kan eg ikkje hugse har skjedd før i historia vår, sa Gjelten til NTB søndag.

