Auka produksjon av rein straum kan halvere Noregs klimautslepp

innenriks

Statnett anslår i ein ny rapport at Noreg kan oppfylle klimamåla i Parisavtalen for 2030 dersom den nye krafta blir brukt til å erstatte olje, bensin, diesel, gass og kol i industri og transport, skriv Aftenposten.

– Det er ikkje umogleg å gjennomføre det. Kostnadene ved å bygge ut meir kraft er minkande, og forbrukarmakta vil langt på veg skyve næringslivet frå fossil energi til rein straum, seier konsernsjef Auke Lont i Statnett til avisa.

For å oppnå målet anslår Statnett at ein treng inntil 50 terawatt-timar (TWh) ny, rein straum. Dette vil krevje mange fleire vindmøller her i landet. Mange kraftprosjekt er under bygging, men det trengst i tillegg store investeringar hos kraftbrukarane for å byte ut skitten energi med rein energi, skriv Aftenposten.

Nesten heile reduksjonen i utsleppa må skje innan transport og industri. Statnett legg til grunn i rapporten at vegtransport blir elektrifisert, noko som åleine vil kutte utsleppa med ein femdel. Utslepp på norsk sokkel må halverast når bruken av gass blir erstatta med straum frå land.

(©NPK)