Auka snøskredfare i store delar av landet

Nord i landet er det venta stor skredfare i Ofoten, Salten og Svartisen, medan det på Vestlandet er meldt om stor snøskredfare i Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger, ifølgje varslingstenesta Varsom.no.

I Nord-Noreg er det nysnø og vedvarande svake lag som skaper den store skredfaren.

– Det vil altså bli svært krevjande forhold i fjellet i nord, vi rår folk til å halde seg unna skredterreng slik forholda blir, seier vaktleiar Emma Barfod i Snøskredvarslinga.

Sør-Noreg er prega av mildvêret dei siste dagane, og det er venta mykje nedbør og vind både på Austlandet og Vestlandet. I lågare terreng kan våt snø skape skredfare, medan i høgda vil ustabile flak av nysnø skape problem.

– Akkurat som i Nord-Noreg, gjeld det å vere nøye med der ein går, særleg over snøgrensa vil det vere svært krevjande forhold, seier Barfod.

Den siste veka har det gått ei rekke snøskred rundt om i landet. Fredag vart ein person tatt av skred i Lyngen i Troms. Onsdag vart to personar tatt av eit snøskred i Lofoten, etter at eit skred gjekk i Vågan kommune, og ein person vart skadd. Tysdag gjekk det eit snøskred i Hemsedal, utan at nokon vart tatt. Førre laurdag vart fem personar tatt av eit snøskred på Kvaløya i Troms, og ein mann vart alvorleg skadd som følgje av hendinga.

Fredag gjekk eit snøskred over fylkesveg 825 i Skånland kommune i Troms. Ingen personar eller køyretøy vart tatt i skredet.

