DNB set opp bustadlånsrenta med inntil 0,25 prosentpoeng

innenriks

– Det har lenge vore venta at Noregs Bank ville auke styringsrenta på møtet sitt 21. mars. Rentene har over ein lengre periode vore historisk låge, og at dei no stig, er eit signal om at norsk økonomi er i ei positiv utvikling, seier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarknaden i DNB, i ei børsmelding.

For eksisterande kundar vil renteendringa tre i kraft frå 8. mai.

Alle kundar som får renteendring, vil innan utgangen av neste veke få informasjon i nettbanken eller få brev i posten om korleis dette påverkar låna deira.

Torsdag sette Noregs Bank opp styringsrenta frå 0,75 til 1 prosent.