Ein person tatt av skred i Lyngen

innenriks

Meldinga om skredet kom fredag ettermiddag.

– Personen vart etter kort tid funnen og graven fram av resten av turfølgjet, skriv operasjonssentralen i Troms politidistrikt.

Personen vart dratt med 30 meter av skredet.

Politiet opplyser at personen vart graven opp frå ein meters djupne etter å ha lege under snøen i 10 til 15 minutt. Personen var medviten og vart flogen til sjukehus i Tromsø for ein sjekk.

Det er stor snøskredfare i store delar av landet. Det gjekk fleire skred i Nord-Noreg fredag.

