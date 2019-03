Klimaaktivist Greta Thunberg blir heidra med pris

innenriks

Thunberg får Rachel Carson-prisen for innsatsen for klimasaka. Den internasjonale miljøprisen går til ei kvinne som har gjort ein betydeleg innsats for miljøet. Prisen blir delt ut i Stavanger annakvart år, og det var under klimastreiken på fredag i same by at prisvinnaren vart offentleggjort, skriv NRK.

– Ho har trassa store utfordringar og er nyskapande i tilnærminga si. Ho krev endring og handling, blir lytta til av avgjerdstakarar og er eit forbilde for menneske i alle aldrar, skriv juryen i grunngivinga.

Thunberg vart kjent då ho byrja skulestreiken sin framfor den svenske Riksdagen i fjor sommar. Sidan har ho reist verda rundt og talt både under klimatoppmøtet i FN i Katowice og World Economic Forum i Davos.

16-åringen er òg nominert til Nobels fredspris.

Inspirert av Greta Thunberg demonstrerte titusenvis av norske skuleelevar fleire stader i landet fredag.

