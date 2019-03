Klimastreikande ungdom: – Vi vil ha ei framtid

innenriks

– Viss jorda blir ein søppelsekk, kva er plan B, ropte tusenvis av elevar som hadde trassa åtvaringar om ugyldig fråvær og møtt opp framfor Stortinget for å gi klar beskjed til politikarane om tydelegare klimahandling og utsleppskutt.

– Kraftig signal

Ved 12-tida var det stappfullt av engasjerte ungdommar framfor Stortinget og i gatene rundt.

– No har vi talt over 10.000. Og det kjem nye heile tida, opplyser leiar i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til NTB.

– Dette er eit kraftig signal til regjeringa, slår han fast.

På førehand var det venta at minst 10.000 ville delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i liknande aksjonar på over 70 stader rundt om i landet.

14-åringane Julie Arctander og Emilie Irgens hadde tatt turen frå Sætre ungdomsskule i Hurum for å demonstrere. Dei fryktar ikkje kutt i gode som kjøtt og flyreiser for å redde klimaet.

– Vi må gjere det som trengst. Det er derfor vi står her i dag, vi vil utgjere ein skilnad, seier dei to til NTB.

I Trondheim demonstrerte rundt 3.000 skuleelevar, melder Adresseavisen.

Ingen oljeløfte

Litt over klokka 10 entra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) scena, der han fekk overlevert tre hovudkrav frå dei streikande ungdommane:

* Kutte 65 prosent av norske utslepp innan 2030

* 65 milliardar kroner årleg til klimafinansiering i u-land

* Ingen fleire oljelisensar

Men det siste ville ikkje klimaministeren love, noko som vart møtt med høglydt buing og taktfast roping av slagordet «norsk olje koker kloden, la olja ligge».

– Eg høyrer kva de seier. Det eg kan love, er at vi skal få til ei framtid utan olje, for den dagen kjem. Vi skal kutte utsleppa våre så raskt som mogleg, sa Elvestuen.

På Løvebakken stod SV-leiar Audun Lysbakken og Venstre-leiar Trine Skei Grande og følgde med på demonstrasjonen.

– Vendepunkt

Klimaopprøret til ungdommen kjem til å bli eit vendepunkt, meiner Lysbakken.

– Dette kan ingen oversjå, seier han til NTB, medan Grande blir varm om hjartet av å sjå havet av banner og plakatar.

– Ungdommen har skjønt det. Eg får trua på at dette skal gå. No håper eg mange av dei snakkar med foreldra sine i kveld, seier Venstre-leiaren.

Også Høgres klimapolitiske talsperson Stefan Heggelund støttar klimastreiken.

– Streiken bidrar til auka klimamedvit i heile befolkninga, uansett alder. Det treng vi fordi vi skal kutte så mykje utslepp dei neste ti åra at alle vil merke den grøne omstillinga vi skal gjennom, seier han.

I tillegg har byrådet i Oslo gitt støtte til klimakampen ungdommane fører.

– Skulestreikane for klima er eit tydeleg signal frå den yngre generasjonen om at vi er nøydde til å handle no, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Stor støtte

Elevane er inspirerte av svenske Greta Thunberg, som starta den første klimastreiken under det svenske valet i fjor haust. 16-åringen er no nominert til Nobels fredspris.

Internasjonalt har skulestreikane gått føre seg kvar veke, med førre fredag som eit førebels høgdepunkt. Då var det demonstrasjonar på alle kontinenta i verda – inkludert Antarktis.

