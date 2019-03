Professor: Skandaløst at Viking Sky vedtok å segle over Hustadvika

innenriks

Det var i 14-tida laurdag at cruiseskipet Viking Sky sende ut mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Skipet la til kai i Molde søndag etter ein omfattande redningsaksjon, der fleire hundre personar vart henta ut i helikopter.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, meiner for mykje av merksemda har vore retta mot redningsaksjonen og seier skipet ikkje skulle vore ved Hustadvika i det heile.

– Ein ser ikkje heilt det fundamentale. Eit cruisefartøy med over 1300 menneske seglar ut i eit farvatn med ein sjøtilstand eller bølgjehøgder der ein med ein gong burde skjønne at ein ikkje har moglegheit til å ta i bruk eigne livbåtar viss noko går gale. Det er det skandaløse i dette, seier han til NRK.

Kristiansen kritiserer skipsleiinga, og meiner dei burde visst kva for rørsler skipa kunne bli utsett for dersom det kom ut av drift i stormen.

Losoldermann Emil Heggelund har på si side uttalt at det ikkje var noko som tilsa at cruiseskipet ikkje skulle gå over Hustadvika, og at kapteinen tok avgjerda i tråd med råd frå dei to lósane om bord.

– Vi må hugse at dette er eit 203-meter havgåande fartøy som er to år gammalt og bygt etter høgaste standard. Det er ikkje noko som tilseier at dette fartøyet ikkje kunne gå eller at seglasen ikkje kunne bli utført på ein sikker og trygg måte, seier Heggelund til NRK.

Hurtigruten valde på si side å ikkje la skip krysse Stad og Hustadvika laurdag.

– På grunn av det dårlege vêret valde kapteinen å utsetje avgangen frå Bergen eit halvt døgn. Dermed gjekk skipet frå Bergen laurdag morgon, og passerte Hustadvika søndag morgon i staden for laurdag kveld, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Dagens Næringsliv.

(©NPK)