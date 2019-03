Statsrådar: – Næringslivet må tilsetje folk som har falle utanfor arbeidsmarknaden

innenriks

Det seier både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Måndag var toppsjefane i ei rekke store, norske bedrifter samla i representasjonsanlegget til regjeringa for å diskutere kva som skal til for at dei skal kunne tilsetje fleire med hol i CV-en, eller folk som av andre grunnar ufrivillig er arbeidsledige.

– No er nedtur og motgang snudd til opptur og optimisme. Det er «payback time», seier Røe Isaksen og Hauglie og peikar på at fellesskapet stilte opp i omstillingsfasen, noko som var heilt nødvendig.

– Det var Noreg på sitt beste: Samarbeid og solidaritet, nytenking og omstillingsevne, seier Hauglie.

Inkluderingsdugnad

Regjeringa har invitert til ein inkluderingsdugnad for å hjelpe fleire i arbeid. Dei siste tala viser at éin av fem i arbeidsfør alder står utanfor arbeidslivet i Noreg. Og sjølv om arbeidsløysa har gått ned, så er det framleis mange som slit med å få seg jobb, ikkje minst gjeld dette dei unge.

– Styresmaktene stiller opp med kvalifiseringstiltak, kompetanseheving og bistand til bedriftene som tilset, men vi har ingen jobbar å dele ut til folk, seier Hauglie.

Dei to statsrådane oppfordrar alle arbeidsgivarar til å bli med og mobilisere innanlands arbeidskraft: Viss vi ikkje rekrutterer frå eigne rekker, vil vi aldri lykkast med å inkludere fleire, meiner dei.

Vinn-vinn

– Tilset éin eller fleire som slit med å få innpass, og som kanskje ikkje har ein stroken CV. Gi folk ein sjanse, ta ein for laget. Viss Velferds-Noreg slik vi kjenner det skal bestå, er vi avhengige av at fleire får ta del i verdiskapinga, seier Røe Isaksen.

På møtet måndag er eitt av temaa korleis inkludering kan vere bra for botnlinja. Det vil bli vist døme på korleis slik inkludering er lønnsamt for bedriftene.

– Mange bedrifter er knallgode på inkludering, men fleire må ta sin del av jobben viss dugnaden skal bli vellykka. Derfor er næringslivet så viktig å få med seg. Og dette er vinn-vinn: Dei som har stått på utsida veit kva ein har å tape, og blir ofte dei mest lojale og dedikerte medarbeidarane, avsluttar Røe Isaksen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier vi må tenke nytt når det gjeld rekruttering.

– Altfor mange står i dag på utsida. Samtidig manglar norske bedrifter arbeidskraft. For å dekke dette behovet er vi nøydde til å tenke nytt når det gjeld rekruttering. Vi må samarbeide om denne felles utfordringa og sørge for å gjere meir av det som fungerer, seier Almlid.

