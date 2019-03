Kontrollørane fann kritikkverdige forhold ved fiskebedrifter

innenriks

Kontrollane vart utførte i vekene 10, 11 og 12 av medarbeidarar frå Arbeidstilsynet, skatteetaten, Nav og politiet, opplyser A-krimsenteret i Nordland.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet har fleire etatar gått saman i eit tverretatleg samarbeid, leidd av A-krimsenteret i Nordland. Hovudmåla for kontrollane som har vore gjort i fiskeribransjen har vore å få ei oversikt over næringa sin bruk av utanlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive framståande modus knytt til arbeidslivskriminalitet, og dessutan identifisere og ta ut useriøse aktørar i næringa, seier koordinerande leiar Per Thomassen.

Kontrollørane fann fleire kritikkverdige forhold ved kontroll av forlegningar, mellom anna når det gjaldt brannvernsinstruksen. Dei avdekte òg brot på talet på lovlege timar gjennom ein arbeidsdag, og dessutan brot på arbeidstid og kviletid.

Fleire stader vart det opplyst at arbeidarane hadde 7–8 euro i timebetaling. Dette er under minstelønn for bransjen. Fleire opplyste òg at dei ikkje får overtidsbetaling, ifølgje A-krimsenteret.

Kontrollørane opplevde nokon stader at arbeidstakarar hadde forsvunne frå verksemda før kontrollen, og ved eitt bruk forsvann tolv utanlandske arbeidarar dagen etter at styresmaktene hadde prata med dei og gjennomført kontroll.

Nav vil etter kontrollane greie ut mellom fem og ti saker for mogleg trygdesvindel.

