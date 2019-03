Norwegian deltar på møte med Boeing i USA

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi har representantar som skal delta på møtet i morgon, seier kommunikasjonsrådgivar Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til NTB.

Selskapet vil likevel ikkje oppgi kven eller kor mange representantar som deltar på møtet.

– Eg har ingen ytterlegare kommentarar utover dette no.

Boeing har invitert over 200 pilotar, tekniske sjefar og representantar for autoritetane til eit møte i delstaten Washington onsdag. Møtet er eit teikn på at rettinga av programvareproblemet på flytypen snart er ferdig, skriv Reuters, men minner om at styresmakta framleis må godkjenne oppdateringa.

Møtet er ein del av ein plan for å nå ut til alle noverande og framtidige operatørar som brukar 737 MAX, og dessutan dei relevante luftfartsstyresmaktene i landa, for å diskutere oppdateringar i programvara og opplæringa, skriv Boeing i ei fråsegn.

Norwegian vart tidlegare denne månaden tvings til å setje sine 18 Boeing 737 MAX 8-fly på bakken etter at 157 menneske mista livet då eit Ethiopian Airlines-fly av same modell styrta kort tid etter avgang i Etiopia.

(©NPK)