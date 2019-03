Politimann varslar sak mot staten etter omplassering

innenriks

Politimannen jobba ved Seksjon for kamp mot organisert kriminalitet i Vest politidistrikt då han hausten 2017 varsla om grov svikt i etterforskinga av menneskehandelssaker. Delar av kritikken var retta mot leiinga.

Mannen krev økonomisk oppreising og meiner seg utsett for gjengjelding då han vart omplassert til ei anna avdeling etter å ha varsla, skriv TV 2.

– No går vi til sak mot staten. Vi meiner han er utsett for ulovleg gjengjelding og ser fram til å få dette undersøkt i rettssalen, seier advokaten til politimannen, Birthe Eriksen, til BT.

Politidirektoratet har gått gjennom saka og meiner omplasseringa var lovleg. Dei rettar likevel kritikk mot leiinga i Vest politidistrikt for mellom anna å ikkje ha halde undersøkingsplikta si om påstandar om mobbing.

Advokat Birthe Eriksen opplyser til TV 2 at politimannen går til sak for å få ei uavhengig og grundig vurdering av måten han meiner han har vorte behandla på av arbeidsgivaren sin.

Til BT seier politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt at dei er glade for at Politidirektoratet har gjort ein grundig gjennomgang av saka, og at dei skal gjennomgå rapporten nøye.

(©NPK)