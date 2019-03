To personar i anleggsmaskiner tatt av snøskred i Sørfold

innenriks

Politiet stadfestar i ei pressemelding sendt klokka 14.24 tysdag at dei to sat i kvar si anleggsmaskin og at begge maskiner vart tatt av skredet.

– Det er nyleg gjort funn i skredet. Dette skal no skal gravast ut, seier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Politiet har ingen grunn til å tru at fleire enn dei to er tatt av snøskredet.

Dei åtvarar mot å køyre bil inn til skredet på grunn av hengande snømassar i området. Eit Sea King-redningshelikopter fraktar inn redningspersonell, hundar og utstyr.

– Vi i full gang med redningsaksjonen og er i ferd med å gjere nødvendige ressursfordelingar, varslingar og koordinering med andre naudetatar, seier Eilertsen.

Ifølgje politiet er skredet rundt 200 meter breitt. Helikopteret har frakta lavinehundar inn til skredområdet ved Durmålstinden aust for Straumvatnet. Durmålstinden er ein del av Sulitjelmafjellene.

Avisa Nordland skriv at tre ambulansar og to politibilar rykte ut frå Fauske til skredområdet.

I heile regionen melder Varsom.no om stor snøskredfare.

