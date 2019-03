Ap størst igjen blant studentar

innenriks

Ap, SV, Sp og Raudt har til saman 51 prosent oppslutning blant studentar, viser ei fersk undersøking Sentio har utført på vegner av Universitas. Får dei med seg blokkuavhengige MDG, er tala på 63 prosent.

Støre seier Aps vekst blant studentar er inspirerande. Han seier Ap får betalt for å ha god studentpolitikk.

Ap har vakse 6 prosentpoeng blant studentar det siste året, medan Høgre har krympa med same talet på prosentpoeng. Ap-leiaren trur at abortstrida har slått negativt ut for høgresida.

– Høgre marknadsfører seg som eit fridomsparti, men gjer det motsette, seier han.

Parlamentarisk leiar Trond Helleland (H) erkjenner at Høgre har ein jobb å gjere for å vinne over studentane.

– Høgre skal brette opp ermane og jobbe hardare for å vinne ein større del av tilliten til studentane. Studentane står på trappene på veg ut i arbeidslivet, og Høgre har den beste politikken for å skape fleire jobbar slik at alle har ein jobb å gå til, seier han.

Dette er tala: Ap 26,6 (+6), Høgre 15,9 (-6), SV 11,6 (-5,7), MDG 11,5 (+3,2), Raudt 7,7 (+2), Frp 7,5 (+2,6), Venstre 7,3 (-3,4), Sp 5,6 (-1,3), KrF 4,1 (+1,3). Undersøkinga er basert på svar frå 749 respondentar av 1.000 som vart spurt om partipreferanse.

