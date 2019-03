Fleire valdtekter og meir vald meldt i Noreg i fjor

innenriks

Det som tidlegare vart kalla seksuell omgang med barn under 14 år, er etter den nye straffelova klassifisert som valdtekt.

I 2018 dreidde 850 av valdtektsmeldingane seg om valdtekt av barn under 14 år, og desse utgjer den største delen av auken i meldingar om vald dei siste to åra, viser ei oversikt frå Statistisk sentralbyrå over melde lovbrot i fjor.

Totalt vart det meldt nesten 8.400 seksuallovbrot i 2018. Dette forsterkar utviklinga dei siste åra og er ein auke på 18,5 prosent sidan 2016. To tredelar av auken er knytt til avgjerdene til straffelova om bilde eller andre framstillingar av barn og ungdom under 18 år. I alt vart over 2.300 slike lovbrot registrert i 2018.

I 2018 vart det i tillegg registrert nesten 37.500 tilfelle av vald og mishandling, noko som er ein auke på 2,1 prosent frå 2017. Sjølv om SSB tar høgde for befolkningsveksten, er det samla omfanget av vald og mishandling som er medlt noko større enn i dei føregåande tre åra.

Det vart òg registrert over 12.300 kroppskrenkingar, drygt 2 prosent fleire året før, medan 9.100 trusselmeldingar og meir enn 5.700 tilfelle av omsynslaus åtferd og personforfølging var høvesvis 1,5 og 2,7 prosent fleire enn i 2017.

Ei større auke i talet på melde utpressingar bidrar òg til den samla auken i vald og mishandling, opplyser SSB.

Politiet og påtalemakta registrerte totalt 317.900 lovbrot i 2018. Det er på nivå med året før.

(©NPK)