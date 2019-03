Høge straumprisar påverkar forbruket til nordmenn

innenriks

Stadig fleire betaler også for å få utført ulike tenester, viser nye tal frå Virke.

Nordmenn betalte til saman nær 12 milliardar kroner meir for straumen i 2018 enn året før. Høge straumprisar har lagt ein dempar på omsetninga i detaljhandelen òg i starten av 2019, men i mindre grad enn i fjor, ifølgje tal frå Hovedorganisasjonen Virke.

Daglegvare- og kioskhandel står for 40 prosent av omsetninga innan detaljhandel, men har leken omsetning til mellom anna grensehandel og netthandel.

Netthandel er spesielt viktig for all faghandel, og nordmenn kjøper spesielt sportsutstyr og sko på nett. Også kleshandelen føregår i stor grad på nettet, men her vil nordmenn gjerne ha både fysiske butikkar og nettbutikkar.

Høge straumprisar har slått spesielt negativt ut på kjøp av møblar, men høg bustadomsetning og hyttemarknaden trekker opp omsetninga her.

Elektronikkbransjen gjekk så vidt i pluss i 2018. Tala viser at nordmenn kjøper produkt av høgare kvalitet som dermed kostar meir, og ikkje fleire produkt.

Når det gjeld faghandel, er delen kjedar som går med underskot stigande.

Vi kjøper fleire tenester

Tenestekonsumet i norske hushald veks raskare enn varekonsumet. Sidan 2010 har konsumet til nordmenn av tenester auka med 50 prosent, medan varekonsumet berre har auka med 25 prosent i same periode. Nordmenn kjøper seg fri og vil ha fleire opplevingar, seier Virke.

– Dei tradisjonelle verksemdene må omstille seg. Framover vil vi sjå andre forbruks- og handlemønster. Krav om berekraft, betre service og fleire personlege tenester er drivarar som betyr nye moglegheiter for forretning og arbeidsplassar, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Hovedorganisasjonen Virke.

Fleire jobbar i tenestenæringa

Virke spår noko sterkare lønnsvekst, framleis sysselsetjingsvekst og lågare inflasjon enn i fjor.

Åtte av ti nordmenn jobbar i dag i tenestenæringa, og i 2060 aukar dette talet til ni av ti, ifølgje perspektivmeldinga til regjeringa.

Sysselsetjinga i handels- og tenestenæringa aukar meir enn i industrien.

I industrien er det 40.700 færre jobbar, medan sysselsetjinga i tenestenæringa har auka med 152.100 sidan 2008. Heile 87 prosent av nye jobbar har komme innan tenester dei siste ti åra.

(©NPK)