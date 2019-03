Hydro nærmar seg normal drift etter dataangrep

innenriks

Men grada av manuelt arbeid er større. I det mest ramma forretningsområdet, Extruded Solutions, blir produksjonen auka gradvis i alle einingar.

Det var natt til tysdag 19. mars at konsernet oppdaga at selskapet var ramma av eit omfattande dataangrep. Angrepet ramma først ei verksemd i USA, og spreidde seg derfrå til andre delar av organisasjonen i USA og Europa. Den førebelse evalueringa viser at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millionar kroner.

– Vi har no fått i gang produksjonen i Building Systems. Det er framleis uklart kor lang tid det vil ta før vi er heilt tilbake til det normale, men vi vil gradvis trappe opp leveransar til kundane i Building Systems dei kommande dagane, seier konserndirektør Egil Hogna for Extruded Solutions.

Onsdag morgon var produksjonen ved Building Systems’ anlegg i gjennomsnitt 20 prosent av full kapasitet, medan den samla produksjonen i Extruded Solutions låg rundt 70 til 80 prosent.

Finansdirektør Eivind Kallevik opplyser at Hydros globale IT-organisasjon jobbar kontinuerleg for å løyse situasjonen saman med det beste som finst av eksterne ressursar.

– Det viktigaste for oss no er at vi startar opp igjen drifta av IT-systema på ein trygg og sikker måte, og gradvis trappar opp mot normal produksjon. Vi gjer vårt ytste for å avgrense innverknaden på Hydros kundar, leverandørar og andre partnarar, seier Kallevik.

(©NPK)