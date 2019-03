Kortare straff for truslar mot Abid Raja

innenriks

Aktor bad om to og eit halvt års fengsel for truslar mot Abid Raja, det same som Mohammad vart dømt til i tingretten.

Mohammad vart i november i fjor dømt til fengsel i to og eit halvt år og til å betale 150.000 kroner i erstatning for å ha trua Venstre-politikar Abid Raja. I Borgarting lagmannsrett vart erstatningssummen redusert til 130.000 kroner.

Hausten 2016 sende Mohammad tre tekstmeldingar til stortingsrepresentanten der han skjelte han ut. Han skreiv mellom anna at Raja var eit svin, ein hund og at han måtte brenne i helvete.

Tre dagar seinare vart det lagt ut ein åtte minutt lang film på YouTube der Mohyeldeen Mohammad med IS-inspirert musikk i bakgrunnen gjekk til angrep på Raja og kalla han ein fråfallen muslim på grunn av ståstaden hans i debatten om bruk av hijab og nikab offentleg i Noreg.

Raja: – Belastande

Abid Raja seier i ein kommentar til NTB at han er fornøgd med at retten meiner folkevalde ikkje skal måtte finne seg i truslar.

– Eg har stilt meg til disposisjon for samfunnet som politikar, ikkje for å bli trua av ekstremistar. Det har vore og er belastande å leve med dei truslane Mohyeldeen har utsett meg for i den videoen han laga, seier Raja.

– Eg merkar eg må mobilisere krefter for å stå opp imot ekstremistane, og eg skal gjere så godt eg kan for å utføre den folkevalde plikta mi til å vere ei tydeleg stemme mot ekstremistane. Både islamistane, nazistane og rasistane, fortset han.

Mindretal i retten

– Trusselvideoen har utvilsamt vore ei stor belasting for Raja både som politikar og privatperson. Også familien er ramma, heiter det i dommen.

Ein samla lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortener dødsstraff etter sharia.

Fleirtalet på fem dommarar meinte vidare at talen inneheld «truslar» i samsvar med lova ved at den gir signal til muslimar om å angripe Raja med vald. Mindretalet på to dommarar meinte at videotalen kunne kallast både skremmande, grovt uforsvarleg og omsynslaus, men fann ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å tolke truslar eller oppfordringar til vald i videoen, slik straffelova brukar desse omgrepa.

Mohammads forsvarar, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at dommen blir anka til Høgsterett.

– Som forsvarar er eg sjølvsagt meir samd med meininga til mindretalet om at dette ikkje kan oppfattast som ein trussel. Det gir eit godt grunnlag for å anke dommen vidare til Høgsterett for å få ei avklaring på kvar grensene for ytringsfridommen går i slike tilfelle, seier Meling.

Nekta straffskuld

Den profilerte islamisten nekta straffskuld for truslar, og han argumenterte for at det er snakk om kritiske ytringar som er verna av ytringsfridommen og religionsfridommen. Han hevdar tekstmeldingane, der han mellom anna ber Raja brenne i helvete, vart sende i affekt fordi han følte politikaren mobba brukarar av hijab og nikab, noko medlemmer av hans eigen familie gjorde.

Statsadvokat Frederik G. Ranke karakteriserte truslane som «eit angrep på demokratiske verdiar».

– Saka skil seg ut fordi personen som kjem med trusselen, kjem frå eit svært farleg miljø og ein svært farleg person. Det må speglast i straffeutmålinga, sa statsadvokaten til NTB etter prosedyrane i saka.

(©NPK)