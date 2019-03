Operasjonar stansa ved fleire sjukehus i Helse vest

innenriks

Operasjonar og pasientbehandling vart lagt til sides etter at det oppstod problem i samband med ei oppgradering av IT-systemet onsdag morgon. Feilen vart oppdaga klokka 9.15 om morgonen. Klokka 10.40 var feilen utbetra, melder Bergens Tidende

Ved Haukeland sjukehus i Bergen vart det sett beredskap då feilen oppstod.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen opplyser at feilen låg i operasjonsprogrammet Orbit, men at systemet er oppe igjen og at operasjonar derfor kan gå som normalt.

IKT-sjef Frode Schanke i Helse Førde opplyste til NRK at det ikkje kunne bli gjennomført pasientbehandlingar så lenge datasystemet var nede.

Ved Stavanger universitetssjukehus i vart ikkje operasjonar stansa som følgje av den reduserte farten i datasystemet, fekk Stavanger Aftenblad opplyst.