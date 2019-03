Sivilombodsmannen: Har ikkje kontroll på isolasjonsbruk i fengsel

innenriks

Gamle datasystem, teknisk trøbbel og manglande registrering gjer at statistikken frå Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ikkje kan stolast på, er Sivilombodsmannens konklusjon, ifølgje Bergens Tidende.

– Isolasjon i eit fengsel er det strengaste inngrepet staten bruker. Det er skadeleg for dei innsette. At ikkje styresmaktene har full kontroll over bruken av isolasjon, er djupt problematisk og held ikkje, seier professor Peter Scharff Smith i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Bergen fengsel gjer flest vedtak om isolasjon i Noreg. I februar slo Sivilombodsmannen fast at fengselet bryt lova når dei isolerer innsette.

All isolering eller utelukking i norske fengsel skal bli registrert, ifølgje retningslinjene i Straffegjennomføringsloven.

– Feila som er avdekte medfører at det er stor usikkerheit knytt til talet utelukkingar tilbake i tid, utan at vi kan tidfeste dette nøyaktig. Dette betyr altså at tidlegare statistikk om talet på vedtak om heil og delvis utelukking ikkje er påliteleg, skriv KDIs assisterande direktør Jan-Erik Sandlie i ein e-post.

