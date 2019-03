Sjøfartsdirektoratet skal opplyse om kvifor cruiseskipet Viking Sky fekk blackout

innenriks

Pressekonferansen blir halden i Sjøfartsdirektoratets lokale i Haugesund klokka 16.

– Grunna arbeidet som går føre seg set vi pris på at de ventar med spørsmål og førespurnader til etter pressekonferansen, opplyser direktoratet.

Kjelder opplyser til TV 2 at manglande tilførsel av smøreolje skal ha vore årsaka til at cruiseskipet mista motorkrafta. Ekspertar som kanalen har snakka med, opplyser at dette kan koplast til korleis sikringssystema verker viss ein mister smøreoljetrykket på motorane.

– Dei vil då bli stoppa av automatikken for å forhindre at motorane havarerer. Årsaka til nestenkatastrofen på Romsdalskysten laurdag ettermiddag, er at motorane stoppa på grunn av dette, opplyser ei kjelde til TV 2.

Det var 1.373 personar om bord då Viking Sky fekk motorstans på havstrekninga Hustadvika ved 14-tida laurdag. Rundt 470 passasjerar vart heiste om bord i helikopter i ein omfattande redningsaksjon.

(©NPK)