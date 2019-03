Staten seier opp omstridd Aleris-avtale

innenriks

Våt AMD blir behandla gjennom injeksjon, og Bergens Tidende avslørte i fjor at staten frå 2010 til 2018 har betalt helsegiganten Aleris 200 millionar kroner for behandlinga. Offentlege sjukehus kunne gjort jobben for 33 millionar.

Avtalen med Aleris opnar for forlengning på to år, men det blir det ikkje noko av, skriv avisa. Avtalen blir sagt opp frå 1. juli.

– Vi meiner at pasientar med denne kroniske sjukdommen bør følgjast opp i offentlege sjukehus og ikkje blir sett ut på anbod. Kontinuiteten i behandlinga er svært viktig og sjukehusa seier dei no er i stand til å gjere dette sjølv, seier direktør for medisin og helsefag Jan Frich i Helse sør-øst.

På Stortinget har pengebruken vorte møtt med hard kritikk frå både KrF, Sp, SV og Ap.

(©NPK)