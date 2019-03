Tetzschner meiner Stortingets nye byggjereglar ikkje er nok

innenriks

– Problemet har aldri vore reglane, problemet er at reglane som har lege der frå tidlegare ikkje har vore følgt. Dei nye reglane kan fint praktiserast like laust som dei førre, seier Tetzschner til NTB.

Stortingsrepresentanten, som til vanleg sit i forsvars- og utanrikskomiteen, var blant dei i Høgre som gjekk lengst i kritikken av partifelle og dåverande stortingspresident Olemic Thommesen for handteringa av milliardsprekkane i prosjektet med å rehabilitere og byggje ut Prinsens gate 26.

På tre år auka sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkøyringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 frå 1,1 milliardar til 2,3 milliardar kroner, og skandalen nådde klimakset sitt i februar i fjor då både stortingsdirektør Ida Børresen og Thommessen måtte gå.

Statsbygg

Tysdag var det duka for timen til oppgjeret i Stortinget. Eit nytt og revidert regelverk for sakførebuing og styring med Stortingets byggje- og leigeåker var oppe til debatt – og vart samrøystes vedtatt.

Frå no av skal Statsbygg som hovudregel vere byggherre i byggjeprosjekt til over 300 millionar kroner. Dei kan òg bli involvert i mindre prosjekt dersom Stortinget ønsker det.

Nettopp dårleg styring og kontroll frå Stortingets presidentskap var ein vesentleg del av kritikken etter byggjeskandalen. Det var dei som var byggherre i staden for Statsbygg i samband med prosjektet i Prinsens gate 26.

Dei nye reglane slår òg fast at det skal bli utarbeidd ei kuttliste før byggjeprosjekt blir sett i gang, noko som skal bidra til å dekke uventa kostnader som inneber at kostnadsramma blir overskriden.

– Ikkje ferdige

Sjølv om Tetzschner støttar dei nye reglane, varslar han at Stortinget ikkje er ferdige med oppvasken etter byggjeskandalen. Han forventar at det blir fleire diskusjonar om dette framover.

– Ein er utolmodig etter å få gjort meir enn det ein gjorde, og det er ein farleg illusjon å tru at ein har løyst problemet med dei små endringane som no er gjort, seier han.

Han meiner Stortinget og dei relevante komiteane tidlegare og i større grad må bli involvert og blir orienterte om byggje- og investeringsverksemd i regi av presidentskapet, slik at dei veit kva dei løyver pengar til.

– Dette var jo ein styringsskandale, i tillegg til alt det andre. Det er berre å ta for seg riksrevisjonsrapporten, som eg synest at dette regelverket ikkje er så veldig relevant i forhold til, fordi vi har hatt reglar før òg. Det er berre eit spørsmål om å operere med respekt for Stortingets integritet. Det er det dette gjeld, sa Tetzschner under debatten på tysdag.

Raudt-forslag nedstemt

Heller ikkje opposisjonen seier seg heilt fornøgde med Stortingets nye byggjereglar.

– I byggjeprosjektet vart det òg lagt fram konkrete forslag om innsparingar i presidentskapet. Dei etablerte partia på Stortinget sa nei til å setje i verk desse innstrammingane – seks gonger, poengterer Raudt-leiar Bjørnar Moxnes i ein e-post til NTB.

– Gode strukturar og eit godt regelverk betyr sjølvsagt noko. Men aller viktigast er at dette blir opp følgt i praksis, legg han til.

Moxnes fekk støtte frå Ap, SV og Sp til forslaget om å innføre eit krav om at hovudtyngda av byggjearbeid på oppdrag frå Stortinget skal utførast av fast tilsette i minst 80 prosent stilling.

Regjeringspartia Høgre, Venstre, KrF og Frp stemte likevel imot.

