Transportselskap rapportert for sosial dumping

Statens vegvesen utførte måndag ein tungtransportkontroll ved Helleland i Rogaland. To køyretøy vart rapportert til slutt, skriv Stavanger Aftenblad.

– Sosial dumping har vorte ein trend i transportbransjen i Noreg som Statens vegvesen ser svært alvorleg på, seier Kenneth Holm Vestby, seniorinspektør i Vegvesenet.

Den eine sjåføren køyrde for Bring Trucking, og den andre køyrde for Agreta, som var på oppdrag for Bring Noreg. Bring Trucking er eit slovakisk dotterselskap av Bring Cargo, som igjen er heileigd av Posten Noreg.

Ein av sjåførane tente langt under norsk minstelønn. Pressesjef John Eckhoff i Posten Noreg seier dei vil følgje opp brota med Agreta, dersom dei køyrde på vegner av Bring.

Ein rapport frå Arbeidstilsynet som summerer opp tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017 viste at sju av ti kontrollerte utanlandske sjåførar hadde ulovlege lønnsvilkår ved kabotasje i Noreg. Kabotasje er transport mellom stader i eit anna land enn der transportøren høyrer heime og er underlagt særskilde reglar.

