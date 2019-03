Fleire vil bli lærarar i grunnskulen

innenriks

Hausten 2018 var i underkant av 293.300 studentar i universitets- og høgskuleutdanning i Noreg og i utlandet. Dette utgjer ein svært liten auke frå året før – berre dryge 160 studentar, viser nye SSB-tal frå statistikken Studentar i høgare utdanning.

Samtidig er det stadig fleire som har valt lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk dei siste åra. I fjor nådde talet på studentar innanfor dette fagfeltet i underkant av 47.900. Dette er 2.500 fleire studentar enn året før og 11.000 fleire enn hausten 2015.

Dei ti siste åra har det vorte rundt 68.000 fleire studentar i Noreg og i utlandet. Noko over 35 prosent av alle i aldersgruppa 19 til 24 år var i høgare utdanning i fjor.

Det er ei stor overvekt av kvinner i høgare utdanning. I aldersgruppa 19 til 24 år var nær 43 prosent kvinner, mot noko over 36 prosent for ti år sidan. For menn i same aldersgruppe var tala over 23 prosent i 2008 og over 28 prosent ti år seinare.

Pedagogikk

Den prosentvise auken i talet på studentar innanfor lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk frå 2017 til 2018 var stor – heile 5,6 prosent. Ser vi bort frå allmenne fag, der talet på studentar er svært lågt, var dette den største prosentvisa auken samanlikna med dei andre fagfelta.

– Fleire studieplassar, kombinert med stor popularitet, har ført til at stadig fleire vel lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk. Den største auken i talet på studentar innanfor fagfeltet finn vi i femårige grunnskulelærarutdanningar for 1. – 7.-trinn og 5. – 10.-trinn, seier rådgivar Jane Bekkengen i Statistisk sentralbyrå.

I fjor var i underkant av 6.000 studentar registrerte i slike utdanningar – ein auke på 400 studentar frå året før.

– Sjølv om lengda til grunnskulelærarutdanninga og karakterkrav for å få studieplass har auka, som ein del av lærarstrategien til regjeringa, har talet på studentar som vel desse utdanningane auka meir enn andre lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk, påpeikar Bekkengen.

Flest kvinner

Fleire kvinner enn menn vel lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk. I 2018 var 72 prosent av studentane innanfor dette fagfeltet kvinner.

– Sjølv om kvinner framleis er overrepresentert, blir kjønnsfordelinga stadig jamnare – i 2008 var heile 76 prosent av studentane kvinner, fortel Bekkengen.

Kvinner utgjer den største delen i alle lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk, med unntak av treårige fag- og yrkesfaglærarutdanningar.

I 2018 var berre 44 prosent av studentane i slike utdanningar kvinner. I den andre enden finn vi treårige førskule-/barnehagelærarutdanningar med den største kvinnedelen, der heile 82 prosent av studentane var kvinner.

– Femårige lektorutdanningar og grunnskulelærarutdanningar på 5.–10. trinn hadde den meste jamne kjønnsfordelinga. Eit fellestrekk kan dermed vere at fleire menn vel utdanningar retta mot eldre elevar, samanlikna med kvinner, seier Bekkengen.

