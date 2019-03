Norsk bistand får skryt

innenriks

Noreg har potensial til å vere ein rollemodell for andre givarland, meiner forskar Nilima Gulrajani ved Overseas Development Institute (ODI). Ho er hovudforfattar bak ein ny rapport der 29 givarland blir rangerte etter kor mykje eigeninteresse det er i bistanden deira.

– Noreg scorar godt og bør få skryt for det. Eg oppfordrar Noreg til å søke samarbeid med land som tenker likt og argumentere for ein prinsipiell og langsiktig bistand overfor både tradisjonelle og nye givarland, seier ho ifølgje Bistandsaktuelt.

Rapporten vart lagt fram på eit møte i OECDs utviklingskomité (DAC) onsdag, der statssekretær Aksel Jakobsen deltok.

Rapporten viser òg at det er ein aukande tendens til at rike land bruker bistanden til å tene eigne, kortsiktige nasjonale interesser. Gulrajani understrekar likevel at det er viktig at rike land innser at langsiktig utvikling og fattigdomsnedkjemping er noko alle vil tene på.

– Å ha ei verd med mindre menneskehandel med sårbare menneske, der klimautsleppa blir mindre og der det er færre flyktningar – det er i den nasjonale interessa til alle statar, seier ho.

(©NPK)