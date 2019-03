Papiropplaget ned med 6 prosent

innenriks

Lesartalane vart presentert torsdag føremiddag. Dei viser at mediehusa har høg og stabil dekning på 78 prosent.

14 prosent av befolkninga les eller ser innhald frå dei målte media på nettbrett. Til saman 63 prosent av befolkninga over tolv år bruker no digitalt innhald på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett dagleg. 44 prosent les minst ei avis på kvardagar. Lesinga av papirutgåver går tilbake med 9,6 prosent frå 2017 til 2018, skriv MBL.

Netto totalopplag for aviser knytte til Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser auka 2,2 prosent frå første til andre halvår i 2018 og er no 2,27 millionar.

(©NPK)