Polsk vogntogsjåfør fekk hasjstraff redusert i Høgsterett

Straffa er halvtanna år lågare enn straffa frå Borgarting lagmannsrett, og tre år lågare enn dommen han opphavleg fekk i Asker og Bærum tingrett.

Mannen var sjåfør på eit vogntog som 14. mars i 2016 frakta 217 kilo hasj over grensa til Noreg. Hasjen vart frakta inn på bestilling frå ei gruppe nordmenn som også vart dømde då saka var oppe til behandling i tingretten.

Av dei totalt seks tiltalte i saka var det berre den då 65 år gamle polske sjåføren som nekta for kunnskap om det store partiet narkotika. Han vart dømd noko mildare i lagmannsretten, men anka straffeutmålinga inn for Høgsterett.

Høgsterett legg til grunn at sjåføren først vart klar over partiet då sidemannen hans skulle overlevere det til norske mottakarar. Frå sjåføren vart klar over hasjpartiet til han hjelpte til med å få det overlevert, gjekk det rundt ein halv time. Høgsterett har komme til at lagmannsretten har fastsett ei for streng straff og reduserer straffa frå fem år og seks månader til fengsel i fire år.

Ved straffutmålinga vart det tatt noko omsyn til at det hadde tatt lang tid å omsetje dommen frå lagmannsretten til polsk, og at ankebehandlinga difor også hadde tatt lang tid.

Frå dommen skal det trekkast frå 1.128 dagar i utheldt varetekt.

