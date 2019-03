Sanner: Noreg vil ikkje følgje Danmark og ta statsborgarskapet frå barn av IS-foreldre

innenriks

– Alle norske statsborgarar har rett til å komme til Noreg, og barn skal ikkje lide for valet foreldra har tatt. Men, nordmenn som har gått i IS' teneste vil bli straffeforfølgde dersom dei vender tilbake til Noreg, seier Sanner i ein e-post til NTB.

Torsdag vart det kjent at den danske regjeringa og Dansk Folkeparti har inngått ein avtale som vil gjere det lettare å ta statsborgarskapet frå danske IS-krigarar med dobbelt statsborgarskap og barna deira.

– Vi lagar politikk for norske forhold. Danske politikarar må lage politikk som løyser utfordringar for Danmark, seier Sanner.

Frp støttar danskane

Høgres regjeringspartnar Frp støttar i motsetning til Sanner danskane, og partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim meiner Noreg bør vurdere å gjere det same.

– Desse foreldra har flytta frå Noreg, knytt til seg eit grufullt terrorregime og kjempar aktivt imot alle verdiar vi står for. Då bør dei ikkje ha eit norsk statsborgarskap, seier han til NTB.

Den danske avtalen inneber òg ei endring i retten til å få statsborgarskap. Fram til no har alle barn av danske statsborgarar, inkludert framandkrigarar, automatisk vorte danske. Men no skal automatikken fjernast for barn som blir fødde i område der det er ulovleg for danske statsborgarar å opphalde seg, dersom foreldra har reist inn ulovleg.

– Vendt Danmark ryggen

– Barna er fødde av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal dei ikkje tilhøyre Danmark, meiner den danske innvandringsministeren Inger Støjberg.

Dette vil også Engen-Helgheim innføre.

– Det er naturleg at statsborgarskapet til barn følgjer foreldras, derfor er det heilt naturleg at barn som aldri har vore i Noreg, heller ikkje blir norske statsborgarar dersom foreldra mistar statsborgarskapet sitt, konkluderer han.

Frp skal behandle forslag om ny integrerings- og innvandringspolitikk på landsmøtet i mai.

Også Venstre er totalt usamd med Frp.

– Eg meiner Danmark går i heilt feil retning i denne saka. Å overlate barn til ein uviss skjebne i eit krigsherja land er å seie frå seg ansvar og står seg ikkje moralsk, seier Abid Raja, parlamentarisk nestleiar i partiet.

Skaka

Redd Barna er skaka over tanken om å ta frå barn statsborgarskapet.

– Barna er uskuldige offer i krigen, og skal ikkje bli straffa for valet foreldra har tatt, seier generalsekretær Birgitte Lange.

Ho peikar på at barn ifølgje barnekonvensjonen har sjølvstendige rettar og ikkje skal lastast for situasjonen foreldra deira har sett dei i.

– Barn har rett til statsborgarskap. Det Danmark går inn for no, vil gjere barna statslause, slår ho fast.

Det argumentet blæs Engen-Helgheim av.

– Ifølgje Redd Barna er nesten alt eit brot på FNs barnekonvensjon, hevdar han og påpeikar at endringa berre gjeld IS-krigarar med dobbelt statsborgarskap.

– Dermed vil barna få moglegheit til å få statsborgarskap ein annan stad, seier han.

Tok med barna

Ifølgje det danske tryggingspolitiet PET har minst 150 personar reist frå Danmark til Syria og Irak sidan 2012. Om lag ein tredel har komme tilbake.

PET meiner òg at nokre danske kvinner tok med seg barna til krigssona, og at nokon har fått barn der.

Politiets tryggingsteneste (PST) anslår at rundt 30 personar med tilknyting til Noreg framleis er med i IS. I tillegg er det anslått at rundt 40 IS-barn har mor eller far som budde i Noreg før dei drog.

(©NPK)