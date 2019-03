Seks cruiseskip fekk motorstopp eller dreiv langs norskekysten

innenriks

Ei kartlegging Aftenposten har gjort av loggane til sjøtrafikksentralane og Kystverkets beredskapsavdeling, viser at 114 skip har fått motorstopp og drive langs norskekysten i 2018 og til no i 2019. Fleire hendingar viser at det ofte er små marginar før det går gale.

Kartlegginga viser at fleire cruise- og passasjerskip har vore i drift eller fått motorstopp sidan januar 2018.

Maskinhavari utgjer ein liten del av skipsulykker i norske hav. Ein fullstendig blackout skjer enda sjeldnare. Når blackouten skjer nær land, kan det ta svært kort tid før skipet havarerer.

Blackouten til Viking Sky kom av for lågt oljetrykk. Det var for lite smørjeolje på tankane då skipa kom ut i grov sjø, noko som førte til automatisk nedstenging av motorane, ifølgje granskinga Sjøfartsdirektoratet har gjort.

Aftenpostens gjennomgang av vekeloggane til Kystverkets beredskapssenter viser at det vart registrert over 325 skipshendingar frå 2018 til 2019. I loggane blir dei viktigaste hendingane registrert der det er akutt fare for forureining.

I tillegg til dei 114 skipa som fekk motorstopp, blackout eller kom i drift i denne perioden, vart det registrert 62 grunnstøytingar og 29 skipsbrannar. Dei fleste hendingane er knytte til fiskefartøy og mindre fartøy. Men i fleire situasjonar er òg store skip involvert.

Fleire av hendingane med motorstopp oppstod i samband med planlagde reparasjonar, skifte av oljefilter eller service. Reiarlaga sparer tid og pengar ved å gjere det til sjøs og dermed får dei kortare tid til kai, ifølgje avisa.

(©NPK)