Forsikringsselskap krev 145 millionar kroner frå brannvesenet i Vestfold etter storbrann

innenriks

– Eg har aldri høyrt om at brannvesenet har fått eit sånt krav retta mot seg, seier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) til NTB.

– Det er veldig spesielt, legg han til.

27. mai 2018 braut det ut storbrann i Revacs gjenvinningsanlegg i Re i Vestfold. Sløkkinga gjekk føre seg i to og eit halvt døgn, og over hundre bebuarar vart evakuert.

Fredag ettermiddag la brannvesenet ut ei melding på heimesidene sine om at dei har fått eit erstatningskrav på 145 millionar kroner frå forsikringsselskapet Berkley Nordic.

Ifølgje Tønsbergs Blad grunngir forsikringsselskapet erstatningskravet i tre forhold som førte til at brannskadane vart omfattande og kostbare.

Dersom ikkje kravet blir innfridd, varslar selskapet at dei vil reise søksmål for Vestfold tingrett.

Holmestrand-ordførar og leiar for representantskapet for VIB, Alf Johan Svele, seier til Tønsbergs Blad at han vil bruke helga på å setje seg inn i dokumenta frå forsikringsselskapet.

– Vi har ein svarfrist på to veker, og Vibs advokatar vil svare. Kravet bygger jo på noko av det som har vore ein diskusjon rundt VIB den siste tida. Kontrollutvalet i Re har jo bedt om ein forvaltingsrapport om brannvesenet. Vi ventar og ser kva rapporten viser.

NTB har vore i kontakt med forsikringsselskapet Nordic Berkley som fredag kveld ikkje hadde høve til å kommentere saka.

(©NPK)