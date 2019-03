Høgre-politikar må betale tilbake etterlønn

innenriks

Årsaka er at han etablerte ei eiga verksemd innan Airbnb-utleige samtidig som han fekk etterlønn, skriv Bergens Tidende.

Skutle forlét Stortinget i 2017 og fekk innvilga ei etterlønn på 66 prosent av stortingslønna si, tilsvarande 631.000 kroner. Høgre-politikaren skulle studere på NHH.

I desember skreiv Dagens Næringsliv at han i tillegg til studia òg dreiv med utleige av Airbnb-leilegheiter gjennom eit selskap han starta saman med ein kamerat.

Dette fekk Stortingets presidentskap til å undersøke saka nærare og no har dei konkludert med at dette er eit brot på regelverket. Skutle må dermed betale tilbake 472.000 kroner.

«I denne gjennomgangen av saken legges det til grunn at Skutle etablerte egen virksomhet første kvartal 2018, og at det derfor ikke skal gis etterlønn for de tre siste kvartalene av 2018», heiter det mellom anna i vedtaket frå presidentskapet.

Nils Skutle seier til Bergens Tidende at han har investert i kjøp av to leilegheiter, men ikkje vurdert det slik at ei slik investering kan vurderast som verksemd.

– Eg er ikkje samd i den juridiske vurderinga som Stortinget har gjort, men eg aksepterer ho. Eg har heile tida handla i god tru i saka, seier han.

(©NPK)