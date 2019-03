Ingen Krekar-løfte frå Kallmyr

innenriks

– Eg har vore ute av politikken i tre år og vil setje meg meir inn i sakene før eg seier noko meir, svarte Kallmyr då spørsmåla om innvandringspolitikk og om utvising av mulla Krekar kom.

– Først og fremst er det ei stor ære å bli justisminister i Noreg, og eg er audmjuk overfor den store oppgåva som står føre meg, sa Kallmyr då han hadde fått både blomstrar og nøkkel overrekt av justisministervikar Jon Georg Dale.

– Oppgåva mi som justisminister blir å sørge for eit godt synleg og tilgjengeleg politi. Det er ei viktig oppgåve for regjeringa. Det er òg særs viktig å gjennomføre politireforma, understreka Kallmyr.

Gjengkriminalitet

Kallmyr reknar òg med å bruke av erfaringa frå stillinga som byråd i Oslo der han mellom anna jobba mykje med barn og ungdom.

– Det er viktig å forhindre gjengkriminalitet, det er eit viktig prosjekt. Det må aldri komme så lagt at vi lèt ein ny generasjon i delar av Oslo gå til grunne. Det må ikkje skje, sa han.

Kallmyr understreka òg at det er viktig å sørge for at berre flyktningar som kvalifiserer til opphald skal få bli i Noreg.

– Det er viktig å ta vårt ansvar, både for Noreg og Europa, og returnere dei som ikkje skal ha opphald her, slo han fast. Men han ønskte ikkje å gå meir i detalj før han har fått sett seg meir inn i sakfeltet.

Fotballmotstandarar

Partikollega Jon Georg Dale – som har fungert som justisminister medan Tor Mikkel Wara hadde permisjon, sa ved blomsteroverrekkinga at det var sjeldan at ein romsdaling (Kallmyr) fekk blomster av ein sunnmøring (Dale).

Kallmyr repliserte med å seie at det var ei klar betring med ein romsdaling i departementet og nytta òg høvet til å konstatere at det no var ein Liverpool-supporter som overtok for ein Tottenham-supporter.

– Du er tilbake i eit departement med stor kompetanse og dyktige folk, og eg ønsker deg lykke til. Du har mykje spennande arbeid føre deg, sa Dale.

Kallmyr var statssekretær i departementet frå oktober 2014 til februar 2016, og tente under både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug.

(©NPK)