Jøran Kallmyr (Frp) ny justisminister etter Wara

innenriks

Solberg kom ut på Slottsplassen saman med den nye justis- og innvandringsminister etter statsråd fredag formiddag, og ein halvtime seinare møtte Solberg pressa.

Ifølgje statsministeren er Kallmyr godt skodd for jobben som justisminister, mellom anna fordi han tidlegare har vore statssekretær i Justisdepartementet i to år.

– Eg veit at han kjem til å følgje opp Tor Mikkel Waras arbeid med å sørge for at vi får eit aktivt politi i alle ledd, sa statsministeren på pressekonferansen. Samtidig nytta ho høvet til å takke Jon Georg Dale (Frp) for innsatsen som fungerande justisminister dei to siste vekene.

Anundsen og Listhaug

Kallmyr er 40 år gammal og kjem frå Fræna i Møre og Romsdal. Han er utdanna jurist og kjem frå stillinga som partnar og advokat i Advokatfirmaet Ræder.

Frå oktober 2014 til februar 2016 var Kallmyr statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, først for Anders Anundsen og deretter for Sylvi Listhaug.

Kallmyr byrja den politiske karrieren sin i Møre og Romsdal FpU, der han etter kvart vart formann. Han var formann i Oslo Framstegspartiets Ungdom i åra 2000 til 2003, og i perioden 2004–2006 sett han i sentralstyret i FpU.

– Erfaren

40-åringen har òg hatt ei rekke verv i Oslo-politikken. Mellom anna har han sete i finanskomiteen i Oslo bystyre, han har vore byråd for miljø og samferdsel frå 2007 til 2011, og han leidd byutviklingskomiteen frå 2011 til 2012.

Frp-leiar Siv Jensen gir Kallmyr dette skotsmålet:

– Han er ein erfaren Frp-er som eg er glad for at no blir justisminister. Han er godt kjent med arbeidet i Justisdepartementet som tidlegare statssekretær, spesielt innvandringsområdet, skriv Jensen i ein kommentar til NTB.