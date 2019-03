Lysbakken: Erna Solberg leier ei regjering for dei rike

innenriks

– For dei mange, ikkje for dei få. Sånn blir ikkje Noreg styrt lenger. Det skaper uro. Uro over forskjellen i makt og rikdom som igjen splittar oss. Uro over klimakrisa, som no for alvor truar oss. Uro over ei regjering, som lyttar aller mest til dei få på toppen, sa SV-leiaren i talen sin til landsmøtet på Gardermoen fredag.

– Erna Solberg leier ei regjering for dei rike, hevda han.

Å «fikse» skattesystemet står øvst på Lysbakkens liste for å motverke auka skilnader.

– Vi vil ha ein ny direktørskatt på lønningar over 1,5 million, sa han.

– Vi vil ha ein forsterka spekulantskatt for dei som eig mange bustader. Bustad skal vere til å bu i, ikkje spekulere i, poengterte Lysbakken, som også trekte fram behovet for ein «maktskatt på skyhøg arv».

– Direktørskatt. Spekulantskatt. Maktskatt. Meir skatt på luksus og privilegium, mindre skatt på det viktigaste vi har: arbeid. Det er ein skattepolitikk for dei mange, ikkje for dei få. Det er overklassa si tur til å stramme livreima no, sa han

(©NPK)