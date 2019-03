Noregs største marinefartøy på plass i Bergen

innenriks

Fartøyet blir det største i Sjøforsvaret, med ein tonnasje som er over fem gonger så stor som ein fregatt. Hovudoppgåvene for KNM Maud blir å støtte maritime styrkar med etterforsyningar og skipet kan òg fungere som eit kommandofartøy.

– KNM Maud skal gi fartøya til Sjøforsvaret betydeleg auka operativ tilgjengelegheit og evne til å vere i operasjonsområde over tid. Sjøforsvaret må kunne operere i nord over tid, både i havområda og langs kysten. Med logistikk som er tatt med, vil evna vi har til å overvake dei viktigaste områda i nasjonen bli betydeleg forsterka, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som var til stades då skipet kom til marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Skipet erstattar det 21 år gamle logistikkskipet KNM Valkyrien og skal no bli utstyrt ytterlegare medan det ligg til kai i Bergen. Den offisielle dåpen skal gjennomførast i mai og skipet skal etter planen vere fullt operativ neste år.

Kontrakten på bygginga av skipet vart gitt i 2013. Skipet skulle opphavleg stå ferdig i 2016, men vart utsett ei rekke gonger på grunn av problem ved det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Først i november i fjor vart det formelt overtatt av Forsvaret frå verftet i Sør-Korea. Skipet segla frå Busan i Sør-Korea i byrjinga av februar og har kosta 2 milliardar kroner.

KNM Maud vil ha ei kjernebesetning på 43 personar og ei tilleggsbesetning på 116. Det har òg plass til to NH90-helikopter. dei nye helikoptera som opphavleg skulle vore levert i 2008. Av 14 helikopter er berre åtte leverte, men berre seks kan brukast til trening. Håpet er at alle dei 14 helikoptera som er bestilte, skal vere klare til neste år. Og då hamnar vonleg to av desse om bord i KNM Maud.

