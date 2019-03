Sp vil ta opp att Acer-saka

innenriks

– Erklæringa mellom Island og EU gjer at Stortinget etter synet mitt må ta opp igjen behandlinga av Acer, seier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til ABC Nyheter.

22. mars vart EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og Islands energiminister Gudlaugur Thor Thordarson samde om at Island inntil vidare skal få sleppe å følgje EUs nye lovverk på energifeltet og legge seg inn under energibyrået deira Acer.

EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorar (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Acer) skal sikre ein integrert energimarknad i EU ved å harmonisere regelverket til medlemsstatane på dette feltet.

Noreg gav i fjor klarsignal til å ta ei ny samling EU-lover på energifeltet, kalla den tredje energimarknadspakken, inn i EØS-avtalen og legge seg inn under Acer. No vil Gjelsvik at Noreg skal få den same avtalen med EU som Island har oppnådd. I Stortingets spørjetime neste veke må utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svare på spørsmålet om regjeringa vil ta initiativ til at Acer-saka blir behandla på nytt av Stortinget.

– Felleserklæringa mellom Island og EU har skapt ein ny situasjon, sjølv om saka ikkje er ferdigbehandla på Island. Det er mange der som meiner at ei slik erklæring heller ikkje er god nok, seier Gjelsvik.

(©NPK)