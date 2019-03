Tommel både opp og ned for mediestøttemeldinga

innenriks

Meir pengar til små aviser og ei endring av kringkastingsavgifter er blant tinga i den nye mediestøttemeldinga som kulturminister Trine Skei Grande legg fram fredag.

– Det er kjempefint at det er auka støtte til dei minste lokalavisene, men vi saknar eit tiltak for dei større lokalavisene og regionavisene, slik Mediemangfaldutvalet foreslo, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL til NTB.

Utvalet foreslo mellom anna å kutte ut arbeidsgivaravgifta i ein periode for å lette den tronge økonomien i media. Det er ikkje blant tiltaka som regjeringa vil gå inn for, går det fram av den nye mediestøttemeldinga som regjeringa la fram fredag.

– Dette visste vi. Men det vi nok kunne ønske, var at ein hadde brukt tida til å finne andre måtar å løyse dette på, seier Øgrey.

I dag er det i hovudsak mindre lokalaviser, nummer 2-aviser og eit knippe riksaviser som Klassekampen, Dagsavisen og Vårt Land som får produksjonstilskot.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er på si side svært fornøgd med at rammene for NRK-tilskotet no skal leggast for fire år av gongen.

– Meir føreseielege vilkår er kjempebra, seier han til NTB.

Regjeringa varsla torsdag at kringkastingsavgifta skal skrotast. I staden skal NRK-lisensen betalast over skattesetelen.

