Vårt Land avventande til omfordeling av mediestøtte

Kulturminister Trine Skei Grande (V) varslar ei solid dreiing av mediestøtta i retning små og lokale medium.

Dreiinga vil på sikt innebere ein reduksjon til dei avisene som i dag får mest støtte – som riksdekkande aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Land.

Sistnemnde fekk ifølgje prognosar i overkant av 32 millionar kroner i støtte i fjor, medan Klassekampen fekk mest.

Bjørn Kristoffer Bore, redaktør i Vårt Land, meiner mediemeldinga er lite konkret.

– Vi ønsker sjølvsagt ikkje noko kutt, men det er komme svært lite konkret informasjon om korleis det skal omfordelast, så vi ventar med å kommentere dette ytterlegare før vi ser dei konkrete forslaga, seier Bore til NTB.

Samtidig understrekar han at det er positivt at regjeringa vil behalde ei mediestøtte.

– Vi er glad for at det er ei brei politisk semje om pressestøtta, som er viktig for å halde oppe det journalistiske mangfaldet, og der har riksdekkande aviser ei viktig rolle, seier han.

