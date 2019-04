17 har mista livet i trafikken i år – tunge køyretøy involvert i elleve dødsfall

innenriks

Tolv av dei omkomne så langt i år var bilførarar, tre var fotgjengarar og to var passasjerar.

Tunge køyretøy var involverte i elleve av dei 17 dødsulykkene i første kvartal i år.

– Det er for tidleg å seie noko om årsaka til desse ulykkene, men det er oppsiktsvekkande at tunge køyretøy er involverte i såpass mange dødsulykker. Eg kan ikkje sjå at vi har sett ei så høg mengde dei seinare åra, seier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

I 2013 køyrde det rundt 500 millionar tonn gods årleg på norske vegar, og prognosar tilseier at dette vil fortsetje å auke til 700 millionar tonn gods mot 2040.

– Det er mange tunge køyretøy på vegane, og dette kjem berre til å auke i tida framover. Som oftast er det ikkje sjåføren i det tunge køyretøyet som har skuld i ulykka, og derfor må vi bilistar vere ekstra oppmerksame. Skulle du vere uheldig og hamne over i motsett køyrefelt, så har du ingen ting å stille opp med viss du møter på eit vogntog, seier Johansen.

– Store delar av det norske vegnettet består av smale og svingete vegar utan midtdelar. Personbilar i dag er ikkje konstruert for å kunne stå imot ein frontkollisjon med eit tungt køyretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginar og unngå å ta risiko. Hald farten nede og god avstand til bilen føre deg, seier direktøren i Trygg Trafikk.

