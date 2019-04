Anette Trettebergstuen innstilt som leiar for kvinnenettverket i Ap

innenriks

Valkomiteen la fram innstillinga til nytt sentralstyre måndag. Innstillinga er einstemmig, opplyser komiteen.

– Trettebergstuen har lang erfaring frå ulike roller i partiet og har sete i sentralstyret sidan 2009. i dag er ho likestillingspolitisk talskvinne for partiet på Stortinget, og valkomiteen meiner at Anette som leiar for kvinnenettverket vil bidra til å løfte likestillingspolitikken både nasjonalt og ute i organisasjonen, seier leiar i valkomiteen Hans-Christian Gabrielsen.

Valkomiteen foreslår fem nye medlemmer i sentralstyret: Cecilie Myrseth frå Troms, Tore O. Sandvik frå Trøndelag, Hilmar Høl og Marte Mjøs Persen frå Vestland Ap og Robert Cornels Nordli frå Agder.

– Med denne innstillinga får vi eit sentralstyre som har ein god balanse mellom dei som har sitt daglege virke på Stortinget og dei som jobbar på regionalt og lokalt nivå i partiet, seier Gabrielsen.

Innstillinga til partileiing vart presentert i midten av mars. Då vart det kjent at valkomiteen innstiller Bjørnar Skjæran (52) frå Nordland som ny nestleiar. Blir han vald, overtar han plassen som vart ledig etter Trond Giske. Skjæran er i dag leiar av Nordland Arbeiderparti.

(©NPK)