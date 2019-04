Ber regjeringa forby å setje psykisk sjuke på glattcelle

innenriks

– Å isolere psykisk sjuke innsette gir stor risiko for brot på menneskerettane, seier direktør Adele Matheson Mestad i NIM til Bergens Tidende.

I NIMs årsmelding Stortinget, er ein av tilrådingane at lova må skrivast om for å få slutt på praksisen der psykisk sjuke blir isolert. Ein gjennomgang avisa gjorde i 2018, viste at psykisk sjuke innsette i norske fengsel ofte blir plasserte på glattceller eller i belteseng der dei ikkje kan skade seg sjølv, sjølv om dei har same rett til helsehjelp som befolkninga utanfor murane.

Retningslinjene i norsk lov opnar for at innsette som er ein fare for seg sjølv kan isolerast på glattceller, men er dette er brot på FNs fengselsreglar. Ifølgje FN bør glattceller bli forbode for psykisk sjuke, dersom dei kan bli sjukare av det.

NIM ber regjeringa mellom anna nedsetje eit eige utval som skal revidere straffegjennomføringslova og sikre at innsette får nødvendig helsehjelp. Regjeringa blir òg bedt om å skaffe seg oversikt over omfanget av tvangstiltak på grunn av sjølvmordsfare, sjølvskading og psykiske lidingar, noko som krev betre registrering.

Seinast i februar slo sivilombodsmannen fast at innsette i Bergen fengsel blir isolert ulovleg, og at nokre heller ikkje får helsehjelp.

(©NPK)