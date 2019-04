Dette er YS, LO og NHO samde om

innenriks

* Partane er samde om ei ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent i 2019. Forventa prisstigning er på 2,4 prosent. Det gir ein reallønnsvekst på 0,8 prosent inneverande år.

* Meklingsresultatet inneber at alle som blir omfatta av oppgjeret, får eit generelt tillegg på 2,50 kroner per time. Det gir ein lønnsauke på 4.875 kroner per år.

* For avtalar der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittleg industriarbeidarlønn (ca. 478. 000 kroner) blir det gitt eit ekstra låglønnstillegg på 2 kroner og 3.900 kroner per år. Saman med den generelle lønnsveksten, gir det eit totalt tillegg på 4,50 kroner per time.

* Låglønnstillegget gjeld for: Riksavtalen (hotell og restaurant), Vekteroverenskomsten, Industrioverenskomsten TEKO, Renholdsoverenskomsten, Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten, Transportoverenskomsten og Parkeringsoverenskomsten.

* I tillegg blir det gitt eit tilsvarande tillegg til tilsette i enkeltbedrifter med eigen overeinskomst der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittleg industriarbeidarlønn.

* Oppgjeret omfattar rundt 165.000 medlemmer i LO- og NHO-bedrifter. Totalt vil om lag 22 prosent av desse få låglønnstillegget.

(©NPK)