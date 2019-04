NSB offer for årets aprilsnarr

innenriks

Mange kreative spøkar vart sende ut i forsøk på å lure folk i samband med 1. april måndag. Oslo Sporveier var tidleg med å melde på Twitter at dei skulle byte namn til OY, inspirert av orda Oslo og det norrøne Yppare.

– Det nye namnet OY skal skape glede og entusiasme hos både tilsette og reisande, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Moderne og friskt

Også Statsbygg valde ein aprilspøk der dei peikar nase til NSB, som nyleg bytte namn til VY, ein prosess som skal koste togtransportøren 280 millionar kroner. Med pressemelding og kunngjering på eigne nettsider, fortel Statsbygg at dei skiftar namn til LY.

– Statsbygg har gitt ly til statstilsette i over 200 år. Det er derfor heilt naturleg for oss å ta dette moderne friske namnet og kvitte oss med det gamle statlege, seier administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen.

I Oslo Sporveier blir det påstått at namneskiftet er eit resultat av ein lang prosess.

– Her har NSB rett og slett komme oss i forkjøpet med namneskiftet sitt. Men eg veit at den første reaksjonen hos mange var: OY, skal NSB heite det!, seier hovudtillitsvalt Rune Aasen og sporvegssjef Cato Hellesjø i ei felles fråsegn.

Elbilistar får rekninga

Også Statens vegvesen tøysar med NSB, sjølv om mange nok hugsar at produksjonsverksemda i Vegvesenet vart skild ut i 2003 og fekk det omdiskuterte namnet Mesta.

– I heile Statens vegvesens levetid, som er meir enn 150 år, har namnet vore uendra, skriv etaten i ei pressemelding,

– Statens vegvesen har følgt oss hit. No går vi DIT, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldinga der det òg går fram at rekninga for namneendringa blir send til eigarar av elbilar.

– DIT peikar framover, det viser retning. No veit vi kvar vegen inn i framtida går. Han går DIT, står det vidare.

– Språkleg purpose

Språkrådet vart i si tid konsultert då NSB ville byte namn, og namneendringa til VY vart ikkje tilrådd. Også Språkrådet sende ut melding om namneendring 1. april. Etter ei samanslåing med det danske Dansk Språværn og svenskanes Språkrådet vil OrdNORD blir etablert frå august, heiter det.

– Vårt purpose skal vere å levere. Språkrådet skal vere den føretrekte totalleverandøren av språkopplevingar, seier språkdirektør Åse Wetås med ettertrykk.

– Det nye namnet gjer oss meir synlege og attraktive, seier ho.

NSB: Lun humor

I NSB tar dei harselasen med godt humør. Kommunikasjonssjef Gina Scholtz i NSB Persontog seier til NTB at ho opplever aprilspøkane mot dei som godt gjennomførte på ein lun og humoristisk måte.

– Vy har gjort sitt innpass i medvitet til folk landa rundt og blir tatt i bruk i mange ulike samanhengar, i dikt, russerevyar, klimaaksjonar og mykje meir. At vyane våre kan inspirere andre synast vi berre er flott, seier Scholz.

Den fleire hundre år gamle tradisjonen med aprilsnarr lever i beste velgåande. Heilt sidan 1500-talet og innføringa av den gregorianske kalenderen skal 1. april ha vorte brukt til å gjere narr av folk. Dei siste åra har mange medium likevel reduserte på moroa på grunn av at mange nyheitssaker blir liggande ute på internett lenger enn den eine dagen det faktisk er lov å spøke.

