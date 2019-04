Tesla slår alle rekordar i Noreg

innenriks

I mars vart det levert ut 5.315 nye Tesla Model 3, ifølgje tal frå Opplysningsrådet for Veitrafikken. Det er ny leveringsrekord for éin månad i Noreg, med solid margin.

Han knuser Nissan Leafs 2.172 frå mars i fjor. Nummer to på statistikken for mars 2019 var Volkswagen Golf, med 979 bilar.

Blir utlevert på Varemessa

Kommunikasjonssjef hos Tesla i Noreg, Even Sandvold Roland, seier dei har øvd på dette i lang tid og skryter av Tesla-medarbeidarane.

– Det har vore ein fabelaktig innsats av organisasjonen i Noreg.

Han fortel at dei har brukt delar av Varemessa på Lillestrøm som utleverings-hub til kundane i Oslo og omland, medan dei lokale butikkane har vore brukte elles i landet.

– Det har vore ein spesiell situasjon. Mange har stått på reservasjonslista sidan mars 2016, og det har vore viktig for oss å betene kundane kjapt.

Rimelegare om eit halvt år

Tesla byrja med kundeleveringar av Model 3 i februar.

Roland seier dei no har levert unna slik at dei som har bestilt dei tilgjengelege utgåvene av Model 3, skal ha fått bilen sin, og at ei ny bestilling i dag betyr levering i mai.

Dei som framleis ventar, er kundane som ønsker dei rimelegare utgåvene. Roland refererer her til ei Twitter-melding frå Tesla-sjef Elon Musk, som seier desse Model 3-utgåvene er på plass i Europa om seks månader.

Roland seier at dei aller fleste kundane har vore fornøgde, men at det har vore nokre enkeltepisodar der kundane har venta vel lenge på utleveringa.

(©NPK)