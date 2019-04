Turistforeininga meiner vindkraft-rammer truar verdifull natur

innenriks

Det seier styreleiar Per Hanasand i Den Norske Turistforening. Han er skuffa over at viktige naturområde framleis blir peika på som aktuelle for vindkraft.

– Det er skuffande at NVE ikkje slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot utbygging. Slike område har store naturverdiar og artsmangfald, og gir moglegheit for heilt spesielle naturopplevingar, og burde ikkje bli bygd ned, seier Hanasand.

Hanasand viser til at store område i Trøndelag, Østfold og rundt Haugesund er blant dei som NVE peiker ut.

NVE la måndag fram eit nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land til regjeringa og peikar her på 13 område landet rundt som kan eigne seg for utbygging. Forslaget frå NVE skal no bli sendt på høyring.

Ønsker havvind

Også Miljøpartiet Dei Grøne reagerer på NVEs rapport.

– For å kunne gjennomføre det grøne skiftet treng vi noko vindkraft på land, men vi kan ikkje akseptere naturøydeleggingane som NVEs rammeplan kan legge opp til, seier talsperson Arild Hermstad i MDG.

Han strekar under at partiet ønsker ei storstilt satsing på vindkraft, men meiner denne må skje til havs og ikkje på land.

Innan 2030 vil partiet at nær 70 prosent av straumproduksjonen skal stamme frå havvind.

– Bør bli bindande

SV vil ha ein pause i behandlinga av nye vindkraftutbyggingar til den nasjonale vindkraftplanen er ferdigbehandla.

Miljø- og energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i partiet er kritisk til NVEs plan.

– Fleire av områda som det no blir opna for vindkraft i, er sårbare, og utbygging kan fleire stader komme i konflikt med samiske interesser. Det kan vi ikkje akseptere, seier han.

Han synest likevel det er positivt at fjellområdet Stølsheimen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland blir verna i rapporten.

– Vi er glade for at Stølsheimen, som Miljødirektoratet gjekk imot å byggje ut i, ikkje er eitt av områda NVE meiner det kan byggjast vindkraft i, seier Haltbrekken.

Han meiner dette bør bli bindande slik at det ikkje kan byggjast i dette området.

(©NPK)