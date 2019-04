Vestland Ap krev tydeleg distriktspolitikk av landsmøtet

innenriks

Det svake valet hausten 2017 kom i stor grad av at veljarane i distriktsfylka svikta partiet, skriv Nationen. Derfor har eit eige distriktsutval laga eit dokument som skal leggast fram til helga, men heller ikkje dette er nok, meiner Vestland Ap.

Det samanslåtte fylket Vestland har betydeleg del distriktsveljarar, og Vestland Ap kjem med 25 tilleggsforslag, mellom anna å doble investeringsstøtta i landbruket.

– Det er ingen tvil om at Vestland blir eit veldig viktig fylke for norsk verdiskaping. Jonas Gahr Støre sa nyleg på ein konferanse i Bergen at viss ikkje Vestland lykkast, så lykkast ikkje Noreg, seier fylkesleiar og Bergen-ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) til Nationen. Ho vil ikkje spekulere omkring kva forslag som kan så mest splid på landsmøtet.

Fylkespartiet vil mellom anna gå inn for at vindkraft i hovudsak skal byggast ut til havs og vil ha som ambisjon at «ein langt større del» av oppdrettsfisk skal bearbeidast i Noreg, for å skape fleire arbeidsplassar.

Vestland Ap foreslår òg å etablere ei fullverdig erstatningsordning for gjeldssanering og opprydding når pelsdyrnæringa blir avvikla.

(©NPK)